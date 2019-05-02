Не менее 20 человек пострадали при пожаре в общежитии в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 2 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек обратились за медицинской помощью после пожара в общежитии в Нур-Султане в четверг. Об этом сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

"2 мая в 10:39 (07:39 мск) на пульт департамента по ЧС города Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии по улице Досмухамедулы. Пожар произошел в комнате на втором этаже на площади 20 кв. м. Силами пожарных подразделений пожар ликвидирован в 11:15 (08:15 мск)", - рассказал Нурахметов.

Из здания с помощью автолестницы спасли 32 человека. "Самостоятельно эвакуировались из общежития 350 человек. За медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе 14 детей. Причина пожара устанавливается", - пояснил представитель МВД.

В тушении пожара были задействованы 66 человек и 18 единиц пожарной техники городского департамента по ЧС. Для оказания экстренной медицинской и психологической помощи пострадавшим задействованы шесть работников и две единицы техники республиканского Центра медицины катастроф.