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СМИ: два человека погибли при ЧП на электрохимическом заводе в Китае

Как сообщает портал Sina, еще 18 человек пострадали

ПЕКИН, 2 мая. /ТАСС/. Два человека погибли, еще 18 получили ожоги в четверг в результате ЧП на электрохимическом заводе в городе Шэньму провинции Шэньси на северо-западе Китая. Об этом сообщил информационный портал Sina.

По его данным, инцидент произошел на производстве у одной из карбидных печей примерно в 10:00 по местному времени (05:00 мск).

Все пострадавшие направлены в ближайшую больницу, на месте происшествия работают представители властей и правоохранительных органов. Причины ЧП выясняются, ведется следствие.

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