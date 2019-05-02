СМИ: два человека погибли при ЧП на электрохимическом заводе в Китае

ПЕКИН, 2 мая. /ТАСС/. Два человека погибли, еще 18 получили ожоги в четверг в результате ЧП на электрохимическом заводе в городе Шэньму провинции Шэньси на северо-западе Китая. Об этом сообщил информационный портал Sina.

По его данным, инцидент произошел на производстве у одной из карбидных печей примерно в 10:00 по местному времени (05:00 мск).

Все пострадавшие направлены в ближайшую больницу, на месте происшествия работают представители властей и правоохранительных органов. Причины ЧП выясняются, ведется следствие.