{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арест министра экономики и территориального развития Дагестана

Главу Минэкономики Дагестана арестовали по делу о хищении более 20 млн рублей

Следствие заключило под стражу Османа Хасбулатова на два месяца
Осман Хасбулатов Джамиль Шуайбов/NewsTeam/ТАСС
Описание
Осман Хасбулатов
© Джамиль Шуайбов/NewsTeam/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 2 мая. /ТАСС/. Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров в республике. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель суда.

На эту тему
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана с 2013 года

"В среду Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и заключил Османа Хасбулатова под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Хасбулатова задержали 30 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Он занимает должность министра экономики и территориального развития Дагестана с февраля 2018 года, в ноябре он сохранил свой пост при формировании нового состава правительства. В 2013-2018 годах Хасбулатов руководил Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан.

Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России в этот период вынесло 31 постановление о наложении на него как на руководителя МФЦ штрафа за нарушение федерального законодательства на общую сумму 1,5 млн рублей. По жалобе Хасбулатова районные суды Махачкалы эти штрафы отменили, позже Верховный суд Дагестана признал действия УФАС законными, но сроки давности привлечения Хасбулатова к административной ответственности истекли, и решения районных судов оставили в силе.

Теги
РоссияДагестанАрест министра экономики и территориального развития Дагестана
Пожар в школе в Сухуме полностью потушили
По данным МЧС Абхазии, в ликвидации возгорания участвовали 14 пожарных расчетов и 130 человек
Читать полностью