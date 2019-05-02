Дети из пострадавшей от пожара школы в Сухуме продолжат учебу в зданиях двух других школ

СУХУМ, 2 мая. /ТАСС/. Учебный процесс Сухумской второй средней школы, в которой в четверг произошел пожар, будет продолжен в зданиях двух других образовательных учреждений города. Об этом журналистам сообщила директор школы Ирина Повирскир.

"В нашей школе обучаются 1250 человек, из них 38 оканчивают 11-й класс. К счастью, никто в результате пожара не пострадал. Пожар, начавшийся рано утром, заметил охранник школы и сразу же вызвал МЧС. Временно наши учащиеся будут размещены в очно-заочной школе и частной школе "Альфа", - сказала Повирскир.

Ранее сообщалось, что в четверг в 06:40 мск в дежурную часть МЧС Абхазии поступил звонок, что горит вторая школа. Пожарные расчеты сразу же выехали на место происшествия, огонь был замечен на крыше. К настоящему моменту он локализован.

Школа сильно пострадала во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и была восстановлена впоследствии с помощью Российской Федерации. По информации МЧС, сгорело 80% крыши здания.