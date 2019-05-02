Президент Абхазии поручил прокуратуре детально расследовать пожар в школе в Сухуме

СУХУМ, 2 мая. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба на совещании по вопросам ликвидации последствий пожара в сухумской Школе им. Пушкина поручил прокуратуре провести детальную проверку случившегося. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В четверг в результате пожара сгорела крыша средней школы №2 имени Пушкина, расположенной в центре Сухума. Здание 1870 года постройки включено в государственный список памятников историко-культурного наследия Абхазии. Школа сильно пострадала во время войны 1992-1993 годов, но вновь открылась в 2008 году после капитального ремонта, проведенного при финансовой поддержке России, в ней обучаются 1250 учеников.

"Президент поручил Генеральной прокуратуре провести детальную проверку по факту пожара, а управлению капитального строительства (УКС) - в кратчайший срок осуществить восстановительные работы", - отмечается в сообщении.

Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния, причины возгорания выясняются, но наиболее вероятная из них - короткое замыкание в электросети. "Локализовать пожар удалось в кратчайшее время, предотвратив его распространение на большую площадь", - сказал Квициния. По словам начальника УКС Игоря Миквабии, потребуется полная замена кровли, а о других повреждениях можно будет говорить более точно после проведения инструментального обследования здания.

Хаджимба, сам побывавший на месте происшествия, отметил согласованную работу по локализации и тушению огня. "Хотел бы отметить достойную работу всех, кто был задействован в тушении пожара, это заслуживает уважения. Было сделано все, чтобы огонь не перешел на другие здания", - цитирует президента его пресс-служба.

Глава государства поставил вопрос об организации учебного процесса в оставшееся время, а также с нового учебного года. Министр образования и науки Адгур Какоба сообщил, что с 6 мая учебный процесс для учащихся 5-11 классов будет организован в здании очно-заочной школы города Сухум, а учащиеся 1-4 классов продолжат занятия в здании частной школы "Альфа". "Ученики еще восьми классов будут заниматься в здании третьей сухумской школы", - отметил он.