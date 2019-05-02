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Арест главреда "РИА Новости Украина"

Киевский суд перенес заседание по делу Вышинского на 7 мая

Как сообщил его адвокат, подсудимого не доставили из СИЗО

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в связи с тем, что его не доставили из СИЗО. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Доманский.

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"Сегодня Кирилла не доставили в зал заседания, невзирая на запрос суда, и поэтому перенесли заседание на 7 мая на 17:00", - сообщил защитник, пояснив, что Вышинского не доставили из СИЗО "по вине конвоя следственного изолятора".

Он также сообщил, что в суде предлагалось участие Вышинского посредством видеоконференцсвязи, однако главред выступил "против, тем более, связь была плохой".

Доманский напомнил, что в четверг в Подольском суде Киева планировалось закончить чтение обвинительного акта по делу Вышинского.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Теги
УкраинаРоссияАрест главреда "РИА Новости Украина"
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