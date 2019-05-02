Киевский суд перенес заседание по делу Вышинского на 7 мая

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в связи с тем, что его не доставили из СИЗО. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Доманский.
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"Сегодня Кирилла не доставили в зал заседания, невзирая на запрос суда, и поэтому перенесли заседание на 7 мая на 17:00", - сообщил защитник, пояснив, что Вышинского не доставили из СИЗО "по вине конвоя следственного изолятора".
Он также сообщил, что в суде предлагалось участие Вышинского посредством видеоконференцсвязи, однако главред выступил "против, тем более, связь была плохой".
Доманский напомнил, что в четверг в Подольском суде Киева планировалось закончить чтение обвинительного акта по делу Вышинского.
Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.