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Четыре человека cтали жертвами пожара в охотничьей избушке в Якутии

Проводится проверка

ЯКУТСК, 2 мая. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате пожара в охотничьей избушке труднодоступной местности в Якутии, сообщили ТАСС в региональном управлении СК РФ.

"Два человека погибли при пожаре в охотничьей избушке Томпонском районе Якутии. Еще двоих пострадавших доставили в районную больницу Таттинского района, где они позднее скончались", - рассказали в управлении. Там добавили, что проводится процессуальная проверка.

По данным регионального главка МЧС, пожар произошел в среду в 40 км от села Мегино-Алдан Томпонского района. "Условием, способствовавшим позднему обнаружению пожара, явилось труднодоступность местности и отсутствие связи", - отметили в МЧС.

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