В Финляндии задержан подозреваемый в распространении сообщений с угрозами расстрела в ТЦ

ХЕЛЬСИНКИ, 2 мая. /ТАСС/. Полиция Финляндии задержала мужчину, которого подозревают в распространении в интернете анонимных сообщений с угрозами массового расстрела в крупном торговом центре в городе Эспоо. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.

Сообщение от анонима появилось в сети Tor в среду вечером. В нем неизвестный, в частности, угрожал открыть огонь в торговом центре Iso Omena в Эспоо. Совершить атаку он планировал 3 мая.

"Полиция задержала мужчину, которого подозревают в публикации в сети Tor текста с угрозами в отношении торгового центра Iso Omena. Расследование дела продолжается", - говорится в сообщении.

Полицейские считают, что находиться в торговом центре и других расположенных поблизости строениях - например, в библиотеке - безопасно. Ведомство продолжит наблюдение за порядком в нем вместе с властями города и охраной Iso Omena.