Документация и инвентарь сухумской школы в результате пожара не пострадали

СУХУМ, 2 мая. /ТАСС/. Документация и инвентарь сухумской второй средней школе им. А.С. Пушкина не пострадали во время произошедшего в четверг пожара. Об этом ТАСС сообщила заведующая отделом образования администрации Сухума Людмила Адлейба.

"В результате пожара в школе ничего, кроме крыши здания, не пострадало. Крыша вся сгорела, документацию всю вынесли. Огонь вовремя локализовали, и он не проник на этажи, благодаря чему не пострадал и инвентарь", - сказала Адлейба.

По ее словам, учащиеся школы - а она одна из самых многочисленных в городе, в ней обучаются 1250 детей - временно распределены в три другие школы Сухума, где продолжат учебный процесс.

Как сообщил ТАСС помощник генерального прокурора республики Даур Амичба, следователи прокуратуры города Сухум начали проверку с целью выяснения причины возгорания. Начальник пожарно-спасательного отряда МЧС по городу Сухум и Сухумскому району Тимур Квициния сообщил журналистам, что "в здании не было противопожарной сигнализации, хотя четыре месяца назад, выявив этот недостаток, было сделано предписание руководству школы".

Ранее на специальном совещании у президента министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния сообщил, что причины возгорания выясняются, но наиболее вероятная из них - короткое замыкание в электросети. По словам начальника управления капитального строительства Игоря Миквабии, потребуется полная замена кровли, а о других повреждениях можно будет говорить более точно после проведения инструментального обследования здания.

Пожар произошел в четверг утром в 06:40 мск, спасателям удалось локализовать огонь и не допустить его распространения на близлежащие здания (в непосредственной близости от школы расположен и жилой многоквартирный дом). Здание школы 1870 года постройки включено в государственный список памятников историко-культурного наследия Абхазии. Школа сильно пострадала во время войны 1992-93 годов, но вновь открылась в 2008 году после капитального ремонта, проведенного при финансовой поддержке России.