Главе УМВД по городу Брянску предъявили обвинение в превышении должностных полномочий

ТАСС, 2 мая. Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий начальнику УМВД России по городу Брянску и бывшему начальнику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Брянской области. Об этом сообщается в четверг на сайте областного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий начальнику УМВД России по городу Брянску и бывшему начальнику УЭБиПК УМВД России по Брянской области по (ч. 1 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, осенью 2018 года в отсутствие к тому законных оснований должностные лица приняли решение о возврате партии табачной продукции стоимостью не менее 4,5 млн рублей, ранее изъятой в рамках уголовного дела, в связи с неправомерным ввозом на территорию страны.

Как пояснили ТАСС в региональном следственном управлении, следствие не намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения, связанной с ограничением свободы. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.