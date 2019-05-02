Несколько часов потребовалось для ликвидации открытого горения на полигоне под Тулой

ТАСС, 2 мая. Пожарные в течение нескольких часов тушили возгорание площадью 2 га на территории недействующего мусорного полигона у деревни Нечаево в Тульской области. Открытое горение ликвидировано, полиция проводит проверку, сообщается в четверг на сайте Заокского района.

Возгорание произошло около 18:00 мск 1 мая, тушение пожара продолжалось всю ночь.

"На место происшествия оперативно прибыли четыре пожарных расчета, которые сразу же приступили к тушению огня на площади 20 тыс. кв. м. Тушение пожара осуществлялось всю ночь. Были привлечены дополнительные силы и средства. Было задействовано 13 пожарных расчетов и 50 человек личного состава", - говорится в сообщении.

По данным и.о. главы администрации Заокского района Ларисы Акимовой, на данный момент открытое горение ликвидировано, организован пролив водой всей поверхности полигона, начаты работы по просыпке грунтом. Администрацией района подано заявление в полицию о проведении проверки и установления причин возгорания.

Ситуация находится на контроле регионального управления МЧС, администрации Заокского района и министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.