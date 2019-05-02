Пожар произошел в здании управления Россельхознадзора в Орле

ТАСС, 2 мая. Спасатели тушат возгорание площадью 400 кв. м в здании управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в центре Орла. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

"Около 15:33 2 мая произошел пожар на улице Пожарная, в здании управления Россельзознадзора. Поступило сообщение о задымлении на мансардном этаже. На место выехали сотрудники ГУ МЧС. Сложность в том, что конструкция здания имеет деревянную обрешетку, это осложняет тушение, на данный момент локализован пожар на площади 400 кв. м", - уточнили в МЧС.

Как пояснили в ведомстве, в момент возгорания в здании находились только сотрудники охраны, которые не пострадали.

"Из помещения вынесены ценные вещи, аппаратура", - отметили в ведомстве.

На месте работают 36 человек и 11 единиц спецтехники. В качестве предварительной версии рассматривается неисправность электропроводки.