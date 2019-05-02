На Украине гражданина Бразилии повторно приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Суд в Павлограде повторно признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях, приговорив его к 13 годам тюрьмы. Об этом сообщила в четверг прокуратура Киева.

"При поддержке государственного обвинения прокуратурой Киева Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области назначил 13 лет лишения свободы гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги", - говорится в сообщении. Обвиняемый на суде частично признал вину, но отверг все обвинения об участие в составе террористических организаций.

В октябре 2016 года бразильца задержали в киевском аэропорту после прибытия на Украину. Следствие тогда настаивало, что он с сентября 2014 года по май 2015 года находился в составе 1-й бригады Донецкой народной республики. В январе 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы, однако в августе того же года Апелляционный суд Киева отменил приговор.