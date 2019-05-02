СК проводит проверку после столкновения машины и самолета в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку после столкновения машины с самолетом в Шереметьево. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе СК России.

"По факту столкновения автомобиля с пассажирским самолетом в аэропорту Шереметьево организована доследственная проверка", - сказали в пресс-службе.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. "На месте происшествия работают следователи, водитель автомобиля доставлен в медицинское учреждение, для оказания необходимой помощи", - продолжили в СК, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Шереметьево, самолет в момент инцидента находился на стоянке, экипажа и пассажиров в нем не было.

"Воздушное судно (во время столкновения с автомобилем - прим. ТАСС) находилось на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа "на отстое", - пояснили в Шереметьево.

Ранее телеканал Рен-ТВ сообщил, что служебный автомобиль столкнулся с самолетом Airbus авиакомпании Nordwind в Шереметьево из-за того, что водитель машины потерял сознание.