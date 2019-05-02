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В США трем подросткам предъявлены обвинения в подготовке взрыва в школе

После обыска в доме одного из молодых людей была обнаружена книга с инструкцией по изготовлению взрывчатого устройства

ТАСС, 3 мая. Трем американским подросткам предъявлены обвинения в том, что они планировали взорвать бомбу в школе штата Нью-Йорк на острове Лонг-Айленд. Об этом сообщила в четверг телекомпания ABC со ссылкой на полицию.

По ее данным, в правоохранительные органы обратился представитель администрации учебного заведения. Как он рассказал, несколько школьников сообщили ему, что 1 мая услышали разговор трех учеников, которые обсуждали изготовление бомбы.

Отмечается, что после обыска в доме одного из 16-летних молодых людей была обнаружена книга с инструкцией по изготовлению взрывчатого устройства.

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