В Челябинской области два человека погибли при пожаре в частном доме

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая. /ТАСС/. Женщина и трехлетний ребенок погибли в результате пожара в деревянном доме в городе Верхний Уфалей Челябинской области, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре в частном жилом деревянном доме в городе Верхний Уфалей. В ходе проведения мероприятий на месте пожара были обнаружены тела женщины 1990 года рождения и ребенка 2016 года рождения без признаков жизни. Также пострадал глава семейства, мужчина 1989 года рождения был госпитализирован в городскую больницу Верхнего Уфалея", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для выяснения причин пожара в район ЧП выехала Испытательная пожарная лаборатория. "Для работы с родственниками погибших на место прибыл психолог от управления социальной защиты Верхнеуфалейского городского округа", - уточнили в ведомстве.