Ребенка унесло на воздушном шаре в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Двенадцатилетнего ребенка в пятницу около 1 км одного протянуло в корзине воздушного шара, откуда при приземлении выпали его родители, ребенок не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Инцидент произошел в пятницу, около 7:50 мск в городе Феодосия. Семья, предположительно, из четырех человек, летала на воздушном шаре. При приземлении, по предварительной информации, три человека, в том числе и родители, выпали из корзины. Ребенок - 12-летняя девочка - осталась в корзине и ее начало уносить", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, для оказания помощи были подняты экстренные службы, в готовности к взлету был вертолет. Однако помощь не понадобилась. Воздушный шар начал терять подъемную силу, поскольку закончилось топливо в горелке. Он приземлился на расстоянии примерно в 1 км. Ребенок не пострадал.

После инцидента следственные органы начали проверку, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике. "По данному факту крымским следственным отделом на транспорте главного следственного управления Следственного комитета РФ по республике организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Проводятся следственные действия и проверочные мероприятия, направленные на полное установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В новость в 13:15 мск добавлена информация СУ СК.