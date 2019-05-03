{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 6,1

Эпицентр подземных толчков находился в 145 км к северо-востоку от города Буала

ТАСС, 3 мая. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от Соломоновых Островов, расположенных в юго-западной части Тихого океана. Об этом в пятницу сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 145 км к северо-востоку от города Буала. Очаг залегал на глубине 10 км. Сообщений о разрушениях и угрозе цунами пока не поступало.

Этот отдаленный район мирового океана входит в так называемое тихоокеанское Огненное кольцо - цепь сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся от берегов Мексики через Гавайские острова, Филиппины и Индонезию на юг до Новой Зеландии.

Теги
Соломоновы Острова
В Карелии столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пострадали три человека
Читать полностью