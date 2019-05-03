Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове

ТАСС, 3 мая. Мужчина, изрисовавший памятник танкистам красной краской, задержан в Саратове. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой ГУ МВД по Саратовской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с УФСБ РФ по Саратовской области задержан гражданин 1994 года рождения, который изрисовал памятник танкистам "Танк Т-34/85 Мать-Родина", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, задержанный признал свою вину. По данному факту проводится проверка. Отмечается, что в действиях мужчины есть признаки состава преступления, предусмотренного ст. 214 ("Вандализм") УК РФ.