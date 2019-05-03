СМИ: на востоке Франции ограбили ювелирный завод

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Группа из семи грабителей совершила в пятницу вооруженное нападение на ювелирный завод в департаменте Ду (восток Франции), похитив несколько килограммов золота и платины. Об этом сообщил телеканал BFM.

По его сведениям, инцидент произошел в коммуне Шатийон-ле-Дюк. Вооруженные бандиты проникли в здание ювелирного завода рано утром. Угрожая огнестрельным оружием шестерым сотрудникам компании, преступникам удалось похитить около 20 кг золота и несколько килограммов платины. В настоящий момент полиция ведет поиски бандитов.

По информации местных властей, в результате инцидента никто не пострадал. По факту ограбления жандармерией Безансона начато расследование.