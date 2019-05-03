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Туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии

Спасатели нашли тело женщины спустя несколько часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Гражданка Китая упала в Неву в Санкт-Петербурге во время фотосессии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел днем в пятницу в центре города. "Во время фотосессии гражданка Китайской Народной Республики поскользнулась и упала в Неву, ей на помощь бросился ее соотечественник. Он был спасен и госпитализирован", - сказал представитель пресс-службы.

Спасатели обнаружили тело женщины только спустя несколько часов. Консульство КНР в курсе инцидента.

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