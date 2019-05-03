Спасатели нашли тело упавшей в Неву туристки из Китая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Спасатели в Петербурге нашли тело упавшей в Неву туристки из Китая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"В 30 метрах от Дворцового моста и 5 метрах от берега обнаружено тело погибшей в 15:13 мск", - сказал представитель пресс-службы главка.

Как сообщалось ранее, гражданка Китайской Народной Республики во время фотосессии поскользнулась и упала в Неву, ей на помощь бросился ее соотечественник. Его спасли и госпитализировали. Об инциденте сообщили в консульство КНР.