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Спасатели нашли тело упавшей в Неву туристки из Китая

Оно было в пяти метрах от берега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Спасатели в Петербурге нашли тело упавшей в Неву туристки из Китая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"В 30 метрах от Дворцового моста и 5 метрах от берега обнаружено тело погибшей в 15:13 мск", - сказал представитель пресс-службы главка.

Как сообщалось ранее, гражданка Китайской Народной Республики во время фотосессии поскользнулась и упала в Неву, ей на помощь бросился ее соотечественник. Его спасли и госпитализировали. Об инциденте сообщили в консульство КНР.

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