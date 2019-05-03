После фестиваля в "Лужниках" в отношении 20 человек составили административные протоколы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали и привлекли к административной ответственности 20 человек, попытавшихся прорваться через ограждение на фестивале "Hip-Hop Mayday", который прошел 1 мая на стадионе "Лужники". Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Вход на концерт был бесплатным. Но организаторы мероприятия должным образом не просчитали количество зрителей, которых оказалось очень много, и площадка фестиваля не смогла вместить всех. Чтобы предотвратить уже начинавшуюся давку, сотрудники полиции и Росгвардии организовали ограждение, но группа молодых людей начала оказывать правоохранителям сопротивление, кидая в них палки и бутылки. В результате были задержаны 20 человек, в отношении них составлены протоколы за административные правонарушения", - сказал источник.

Кроме того, сейчас проводится доследственная проверка, так как в результате стычки пострадали двое полицейских и несколько сотрудников Росгвардии.