В результате наводнений в ЮАР погибли порядка 90 человек

ТАСС, 3 мая. Число погибших в результате наводнений, произошедших в минувшие дни в ЮАР, приблизилось к 90. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа", приводя данные Национального центра по борьбе со стихийными бедствиями страны.

По имеющейся информации, в трех провинциях ЮАР, которые стали основными эпицентрами бедствия, в результате наводнений погибло 87 человек. Причем, только в провинции Квазулу-Наталь жертвами стихии стали не менее 71 жителя.

На редкость сильные дожди обрушились на ЮАР в последние дни апреля. Речь идет о крайне необычном атмосферном явлении для этой страны - тропическом циклоне, который прошел с северо-запада на юго-восток. Подсчет жертв далек от завершения. Первоначально сообщалось о 32 погибших, затем о 70.

Больше всего людей гибнут в собственных домах, которые рушатся от оползней.

К усилиям по оказанию помощи пострадавшим подключены подразделения Национальных сил обороны Южной Африки.