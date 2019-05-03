Пять человек погибли и двое пострадали в ДТП под Краснодаром

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Пять человек погибли, еще двое получили травмы в результате автоаварии в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД РФ.

"Автоавария на трассе Белореченск - Нижневеденеевский унесла жизни пяти человек, двое пострадали", - сказали в Госавтоинспекции.

По предварительной информации, на 11-м км дороги Белореченск - Нижневеденеевский водитель Hyundai Accent при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении машиной Hyundai Verna. В результате ДТП водитель Hyundai Verna и трое его пассажиров, а также один пассажир Hyundai Accent погибли, двое - водитель Hyundai Accent, а также пассажир второй иномарки госпитализированы.

В свою очередь в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ТАСС добавили, что ДТП произошло в 17:35 мск. После аварии машины загорелись.

Устанавливаются причины аварии.

В новость были внесены изменения (20:10 мск) - добавлена информация ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в 4 абзаце