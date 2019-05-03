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В Москве загорелось бывшее здание газеты "Известия"

Открытое горение уже ликвидировано, отметил собеседник ТАСС
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.

"Пожар возник по адресу Тверская улица 18, к. 1. Там находится издательство "Известия". Возгорание возникло на третьем этаже. Идет тушение пожара", - сказал собеседник агентства.

"Площадь возгорания составляет 50 кв. м", - добавил источник.

По его словам, пожарные в ходе тушения огня спасли одного человека.

"В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Идет обследование здания на предмет наличия скрытых очагов", - уточнил собеседник агентства.

Здание газеты "Известия" было построено в 1927 году в популярном в те годы стиле конструктивизма. Сейчас эта постройка обладает статусом памятника архитектуры регионального значения. Газета "Известия" переехала оттуда в 2011 году. Ныне там расположена площадка для проведения мероприятий "Известия-Hall" и иные организации.

В новость были внесены изменения (0:43 мск) - уточняется статус здания

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Россия
Пожар в бывшем здании газеты "Известия" полностью потушен
В ходе ликвидации возгорания были спасены два человека
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