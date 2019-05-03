Пожар в бывшем здании газеты "Известия" полностью потушен

МОСКВА , 4 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в бывшем здании газеты "Известия" на Тверской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщим в пресс-службе главка столичного МЧС в субботу.

"Возгорание по адресу Тверская ул. дом 18, к. 1 в издательском доме "Известия" полностью потушен. Информации о погибших не поступало", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка МЧС по Москве ТАСС уточнили, что в ходе тушения были спасены два человека, они переданы медикам для осмотра.

Здание газеты "Известия" было построено в 1927 году в популярном в те годы стиле конструктивизма. Сейчас эта постройка обладает статусом памятника архитектуры регионального значения. Газета "Известия" переехала оттуда в 2011 году. Ныне там расположена площадка для проведения мероприятий "Известия-Hall" и иные организации.

В новость были внесены изменения (0:42 мск) - уточняется статус здания, приводятся подробности