Военный погиб из-за подрыва боеприпаса на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Комиссия ЦВО совместно с сотрудниками военной прокуратуры устанавливает обстоятельства происшествия на полигоне в Свердловской области, в результате которого один военнослужащий погиб и еще четверо получили травмы. По предварительным данным, 3 мая 2019 года, находясь на полигоне воинской части, военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костер, что стало причиной подрыва боеприпаса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пострадавшие были оперативно доставлены в военный госпиталь гарнизона, где им оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее местные СМИ сообщали, что ЧП произошло в воинской части в поселке Еланский Свердловской области.

В этом поселке находится учебный центр ЦВО. Ежегодно там проходят обучение более 5 тыс. курсантов срочной и контрактной службы - командиры, механики-водители, наводчики - операторы танков и боевых машин пехоты различных модификаций, начальники и механики радиостанций, химики и разведчики.