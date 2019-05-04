В Белоруссии задержан гендиректор "Белтелекома" за получение взятки в €15 тыс.

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали генерального директора "Белтелекома" Сергея Сиводедова за получение от гражданина РФ взятки в размере €15 тыс. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Комитета госбезопасности Белоруссии.

"В рамках следствия по уголовному делу по ст. 430, 431 УК Республики Беларусь КГБ привлечены в качестве обвиняемых генеральный директор РУП "Белтелеком" Сиводедов Сергей Иванович, получивший взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 000 евро, а также взяткодатель - гражданин Российской Федерации", - отметили в спецслужбе.

По информации КГБ, в ходе следственных действий по месту жительства Сиводедова также обнаружено и изъято $470 тыс., "полученных последним по иным эпизодам взяточничества". В комитете проинформировали, что обвиняемые сотрудничают со следствием, в отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В КГБ также сообщили, что наложен арест на три принадлежащих Сиводедову квартиры в Минске, в том числе оформленные на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе.

Как сообщил ТАСС по телефону пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев, в консульский отдел посольства "официально уведомление о задержании российского гражданина не поступало".

РУП "Белтелеком" является ведущей телекоммуникационной компанией Белоруссии. Она занимает доминирующую позицию на телекоммуникационном рынке республики, являясь крупнейшим оператором электросвязи на территории страны. "Белтелеком" включает в себя девять филиалов и три производства в составе головного структурного подразделения предприятия.

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