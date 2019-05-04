Boeing оказывает техническую помощь в расследовании инцидента с самолетом во Флориде

ТАСС, 4 мая. Авиастроительная корпорация Boeing предоставляет техническую помощь в рамках расследования, начатого после того, как самолет компании съехал в реку со взлетно-посадочной полосы базы ВМС США в Джексонвилле (штат Флорида). Соответствующее заявление было опубликовано на сайте корпорации.

"Boeing предоставляет техническую помощь по запросу и под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США в рамках расследования этого ведомства", - говорится в заявлении.

В пятницу коммерческий самолет Boeing 737, на борту которого было 136 пассажиров и семь членов экипажа, при посадке выкатился за пределы ВПП и упал в реку близ города Джексонвилл. В результате инцидента никто не погиб, 21 человек был госпитализирован.

Воздушное судно прибыло с американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба). По данным СМИ, лайнер принадлежит компании Miami Air, которая осуществляет чартерные рейсы.