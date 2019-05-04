Посольство РФ в Минске пока не располагает данными об аресте двух россиян за дачу взяток

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Посольство Российской Федерации в Минске пока не проинформировано об аресте двух граждан РФ, которые обвиняются в даче взяток должностным лицам Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС в субботу пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.

"В консульский отдел посольства России официально уведомления об аресте российских граждан пока не поступало", - отметил пресс-секретарь дипмиссии РФ.

Комитет госбезопасности Белоруссии сообщил в субботу об аресте двух граждан РФ, которые обвиняются в даче взяток бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрею Втюрину и генеральному директору "Белтелекома" Сергею Сиводедову. По данным КГБ, в первом случае представитель российской коммерческой структуры передал Втюрину $148,6 тыс. за содействие в продвижении интересов компании в Белоруссии. Россиянин признал свою вину, утверждают в белорусской спецслужбе.

Также при аресте главы "Белтелекома" был задержан гражданин РФ за передачу взятки в размере €15 тыс. В КГБ заявили, что по данному эпизоду россиянин сотрудничает со следствием.