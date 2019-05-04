В Черкассах избили журналиста местного издания

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Украинский журналист Вадим Комаров в субботу в тяжелом состоянии доставлен в больницу Черкасс после жестокого избиения на улице. Об этом сообщила местная полиция.

"Нападение произошло около 9 утра в центре города, когда потерпевший шел по улице. Вадим Комаров находится в крайне тяжелом состоянии", - отметили в полиции.

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что избитый журналист часто поднимал резонансные темы. "Журналист часто затрагивал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги. Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматологов, а правоохранители должным тщательно расследовать очередной акт грубой атаки на журналистов. Бьют друга, а безнаказанностью пытаются запугать всех", - написал Томиленко в Facebook.

Личность нападавшего правоохранители еще не установили. Открыто уголовное дело производство по части 1 статьи 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Одна из самых громких публикаций Комарова за последнее время была посвящена обстоятельствам пьяного бунта в Черкасской колонии №62. Среди других тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.