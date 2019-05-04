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На Кунцевском кладбище Москвы осквернили надгробие Героя Советского Союза Медведева

Неизвестные отломали две бронзовые розы от памятника летчику

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Надгробный камень, установленный Герою Советского Союза летчику Александру Медведеву на Кунцевском кладбище Москвы, был осквернен неизвестными. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные осквернили могилу Героя Советского Союза, полковника авиации Александра Медведева, которая расположена на Кунцевском кладбище в Москве. Повреждения на надгробии были обнаружены в ночь на субботу. От памятника летчику отломали две бронзовые розы, также получил незначительные повреждения надгробный камень", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве корреспонденту ТАСС сообщили, что не располагают сведениями о данном происшествии.

Генерал-полковник авиации Александр Николаевич Медведев получил звезду Героя за борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Он лично сбил пять самолетов врага и еще 13 - в составе экипажа своего самолета. После войны дослужился до первого заместителя начальника Генштаба.

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