На месте убийства пяти человек в Челябинской области нашли младенца

ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Младенца в коляске нашли в частном доме в городе Нязепетровске Челябинской области, где обнаружили тела пяти человек, в том числе четырехлетнего мальчика. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Младенец найден в коляске, он жив", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС региональный уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина, в данный момент младенец находится в больнице. "В семье, кроме погибшего [четырехлетнего мальчика], еще двое детей. Младший [найденный в коляске на месте происшествия] находится в больнице для обследования, но он не пострадал во всей этой ситуации. Другой ребенок с бабушкой. На данный момент мы с органами опеки ожидаем, что дети будут [воспитываться] в семье бабушки, потому что там есть возможность их воспитывать", - сказала она.

Ранее сообщалось, что тела двух женщин, двух мужчин и ребенка с ножевыми ранениями были обнаружены утром 4 мая, по факту убийства возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).