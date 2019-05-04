Создатель приложения LinguaLeo арестован по обвинению в убийстве сестры

ТАСС, 4 мая. Суд Дюртюлинского района Башкирии арестовал на два месяца создателя приложения для изучения языков LinguaLeo Айнура Абдулнасырова, обвиняемого в убийстве сестры. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 34-летнему жителю Дюртюлинского района, обвиняемому в убийстве свой сестры, сроком на 2 месяца", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили в правоохранительных органах, речь идет об Айнуре Абдулнасырове. 2 мая мужчина в доме в селе Дюртюли поссорился со своей сестрой и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она умерла на месте. Обвиняемый сознался в содеянном, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").