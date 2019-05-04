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Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области

Тела убитых нашли в частном доме в Нязепетровске

ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пяти человек, в том числе четырехлетнего мальчика, в частном доме в Нязепетровске (Челябинская область). Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

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"Подозреваемый задержан по ст. 91 УПК РФ ("Основания задержания подозреваемого")", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что тела двух женщин, двух мужчин и ребенка с ножевыми ранениями были обнаружены утром 4 мая, по факту убийства возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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