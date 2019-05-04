Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пяти человек, в том числе четырехлетнего мальчика, в частном доме в Нязепетровске (Челябинская область). Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Подозреваемый задержан по ст. 91 УПК РФ ("Основания задержания подозреваемого")", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что тела двух женщин, двух мужчин и ребенка с ножевыми ранениями были обнаружены утром 4 мая, по факту убийства возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).