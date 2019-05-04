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СМИ: число погибших из-за циклона "Фани" в Индии возросло до 16

Ранее сообщалось о восьми погибших

ТАСС, 4 мая. Число погибших в Индии из-за мощного циклона "Фани", который обрушился в пятницу на восточный штат Одиша, возросло до 16. Об этом сообщил в субботу телеканал NDTV.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

Правительство Индии уже приступило к ликвидации последствий шторма, восстановительные работы проводятся в 10 тыс. деревень и 52 городских районах штата. Ранее сообщалось, что власти Одиши эвакуировали более 1 млн человек. Их поселили в лагерях временного размещения вдали от побережья.

Отмечается, что циклон стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. Он несет с собой ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км/ч. В 1999 году подобный шторм стал причиной гибели более 10 тыс. человек.

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