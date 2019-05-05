Депутат Госдумы Ионин прокомментировал видео со стрельбой во дворе жилого дома на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Руководитель отделения "Справедливой России" в городе Камышлове (Свердловская область) Павел Грибков устроил во дворе жилого дома стрельбу из охолощенного (предназначенного для стрельбы холостыми патронами) автомата. Инцидент произошел в присутствии депутата Государственной Думы 34-летнего Дмитрия Ионина, сообщил сам парламентарий на своей странице в Facebook.

Ранее агентство "Уралинформбюро" 4 мая опубликовало видеозапись, на которой мужчина во дворе жилого дома начинает в воздух стрелять из автомата. По данным средства массовой информации, это был Ионин.

"Правда, при мне пострелял знакомый из игрушечного автомата. Плохого (я) ничего не делал", - написал он.

Ионин подтвердил, что находился 4 мая в Камышлове, где занимался вопросами обманутых дольщиков. Также на своей странице Ионин опубликовал видео с Грибковым, который признается, что он стрелял в знак протеста против коррупции.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пока воздержался от комментариев до окончания проверочных мероприятий.