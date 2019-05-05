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В результате природного пожара в Курганской области погибла пенсионерка

Следствие начало проверку из-за инцидента

ТАСС, 5 мая. Пожилая женщина погибла в результате природного пожара, перешедшего на дом в деревне Ордина Курганской области. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального управления Следственного комитета.

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"3-4 мая 2019 года в результате шквалистого ветра в Кургане и ряде районов Курганской области природные пожары перешли на населенные пункты. В результате пожара в деревне Ордина Белозерского района погибла женщина 1932 года рождения", - говорится в сообщении.

Из-за инцидента следствие начало проверку. В частности, ведомство оценит работу служб, ответственных за эвакуацию жителей из районов, где зафиксированы пожары, а также действия должностных лиц органов местного самоуправления.

В Курганской области несколько дней идут природные пожары, в четырех районах и областном центре введен режим чрезвычайной ситуации. Всего за прошедшие сутки, по данным МЧС, в регионе зарегистрировано 162 возгорания. Уничтожено и повреждено 84 здания, при этом предотвращено распространение огня на более чем 900 домов, где живут 2,5 тыс. человек. Власти ограничили доступ населения в леса, возбуждены несколько уголовных дел.

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