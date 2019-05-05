Источник: в Москве обокрали квартиру заместителя префекта ЮВАО

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Неизвестные обокрали квартиру заместителя префекта Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы Юрия Беседина, похитив у него имущество на сумму более 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные накануне вечером поникли в квартиру Беседина на Боровском шоссе и украли наличные деньги, семь часов элитных марок, три шубы, а также кошелек, сумку и шарф Louis Vuitton. Потерпевший обратился в полицию", - сказал собеседник агентства.

Беседин ранее занимал должность замглавы ГУ МЧС по Москве, а ныне работает на руководящей должности в префектуре ЮВАО.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили ТАСС факт кражи из квартиры на Боровском шоссе, но не сообщили личных данных потерпевшего. Там уточнили, что в ходе беседы с правоохранителями он заявил, что нигде не работает.

"4 мая, в 19:26, в полицию обратился безработный 1963 года рождения и заявил, что его квартиру по адресу: Боровское шоссе, 19, обокрали. Похищены 400 тыс. рублей, три шубы, семь наручных часов различных марок, а также кожаная сумка, кошелек и шарф Louis Vuitton. Материальный ущерб составил около 1,57 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").