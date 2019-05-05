На Эльбрусе умер участник фестиваля экстремальных видов спорта

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Совершавший восхождение на гору Эльбрус альпинист погиб на высоте 3,5 тыс. м, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"В 11:28 мск поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 3,5 тыс. м мужчина 1985 года рождения при восхождении потерял сознание и скончался, предположительно, от сердечной недостаточности", - сказали в ведомстве.

Альпинист с Украины совершал восхождение в рамках XI международного фестиваля горных экстремальных видов спорта, проходящего на Эльбрусе. Как сообщил ТАСС замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев, "тело [мужчины] транспортировали вниз, сейчас работают правоохранительные органы".