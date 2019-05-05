Стрелявший из автомата рядом с жилыми домами депутат Госдумы готов ответить по закону

Ранее в интернете появилась видеозапись , на которой человек, похожий на Ионина, дает несколько очередей из автомата рядом с жилыми домами. Инцидент произошел 4 мая в Камышлове (Свердловская область).

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин заявил, что готов понести ответственность за стрельбу из охолощенного автомата, купленного в подарок участникам движения "Юнармия". В беседе с корреспондентом ТАСС парламентарий признал, что решение открыть огонь было ошибочным.

"То, что сделал глупость, попробовав его [автомат], признаю, готов нести административную ответственность", - сказал Ионин корреспонденту ТАСС, отметив, что не намерен пользоваться депутатской неприкосновенностью.

"Общественный порядок мы особо не нарушили, но все мы люди, и надо уметь признавать ошибки. Как публичное лицо, как депутат, я не должен был этого делать", - добавил парламентарий.

Собеседник агентства заверил, что автомат был охолощенным, то есть не предназначенным для стрельбы боевыми патронами, и на него имеются все необходимые документы. "Все документы на него есть, он был куплен через интернет в подарок ребятам-юнармайцам для "Зарницы", - сказал Ионин, уточнив, что автомат был куплен его помощником Павлом Грибковым.