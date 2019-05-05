Reuters: число погибших из-за циклона "Фани" в Индии увеличилось до 33

ТАСС, 5 мая. Число погибших в Индии из-за мощного циклона "Фани", который обрушился 3 мая на восточный штат Одиша, возросло до 33, еще 300 человек пострадали. Об этом сообщает в воскресенье агентство Reuters.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Правительство Индии уже приступило к ликвидации последствий шторма, восстановительные работы проводятся в 10 тыс. деревень и 52 городских районах штата, в них участвуют около 60 тыс. волонтеров.

По предварительным оценкам, восстановление разрушенной инфраструктуры обойдется властям в более, чем $173 тыс.

Власти Одиши эвакуировали более 1 млн человек. Их поселили в лагерях временного размещения вдали от побережья. Reuters указывает, что сотни тысяч местных жителей из-за разгула стихии лишились крова.

Отмечается, что циклон стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. Он несет с собой ливни и ветер, порывы которого достигают 55 м/с. В 1999 году подобный шторм стал причиной гибели более 10 тыс. человек.