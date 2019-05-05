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На деревообрабатывающем заводе под Владимиром произошел крупный пожар

Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м

ТАСС, 5 мая. Пожар произошел в воскресенье днем на деревообрабатывающем заводе в городе Александрове Владимирской области, его площадь достигала 2 тыс. кв. м. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Екатерина Мищенко.

"Пожар возник в 12:30 мск, сейчас ликвидировано открытое возгорание на площади 2 тыс. кв. м, горела кровля", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС.

"Горит одноэтажный склад пиломатериалов на территории деревообрабатывающего завода компании "Парус" на улице Мосэнерго, 10. Погибших и пострадавших нет, причина пожара будет устанавливаться", - добавила Мищенко.

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