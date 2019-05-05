В Винницкой области осквернили и ограбили храм канонической церкви

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ограблен неизвестными в селе Перекоринцы Винницкой области. Об этом в воскресенье сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

"В селе Перекоринцы Мурованокуриловецкого района Винницкой области вандалы ограбили и осквернили храм Украинской православной церкви", - проинформировали в УПЦ, уточнив, что неизвестные похитили старинные иконы.

"Полиция ведет расследование", - заверили в пресс-службе.

Ограбления и осквернения храмов УПЦ происходят на Украине периодически. Так, неизвестные злоумышленники в канун праздника Благовещения ограбили Свято-Николаевский храм в селе Королевка Житомирской области.