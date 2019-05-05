От природных пожаров в Курганской области пострадали 10 человек

КУРГАН, 5 мая. /ТАСС/. Десять человек пострадали при пожарах в Курганской области, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских службах региона.

"По предварительным данным, от природных пожаров в регионе пострадали 10 человек, часть из них госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

По данным управления СК РФ по Курганской области, в результате пожара в деревне Ордина Белозерского района погибла женщина 1932 года рождения.

В Курганской области несколько дней действуют природные пожары, в четырех районах и областном центре введен режим чрезвычайной ситуации. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 162 возгорания, их тушат 455 человек, задействовано более 110 единиц техники. Уничтожено и повреждено 84 здания, предотвращено распространение огня на более чем 900 жилых домов с населением 2,5 тыс. человек. Власти ограничили доступ населения в леса, возбуждено несколько уголовных дел.