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Часть дороги обрушилась в Ханты-Мансийском автономном округе

Погибших и пострадавших нет

ТАСС, 5 мая. Часть дорожного полотна разрушилась на 710-м км трассы Нефтеюганск - Мамонтово в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МВД.

"Сегодня на 710-м км автодороги Нефтеюганск - Мамонтово в Нефтеюганском районе произошло частичное обрушение проезжей части. На время восстановительных работ организован объезд через 714-й км автодороги Нефтеюганск - Мамонтово (заезд в город Пыть-Ях) и через 676-й км автодороги Нефтеюганск - Мамонтово (призывной пункт)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что пострадавших и погибших в результате инцидента нет, машины также не были повреждены.

Срок окончания восстановительных работ в управлении не уточнили.

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