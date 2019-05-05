Пассажирский самолет загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево

Как сообщил источник агентства, по предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах.

"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", - сказал собеседник агентства. Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку.

Первые секунды после посадки горящего борта в Шереметьево. Люди, спасшиеся из самолёта, бегут по полосе pic.twitter.com/j3lcDnvtEF — baza (@bazabazon) 5 May 2019

Самолет, совершивший аварийную посадку, полностью охвачен огнем. "Самолет горит по всей площади. Люди выпрыгивали на ходу", - сказал источник. На место происшествия следуют пожарные из Москвы.

В экстренных службах также сообщили, что пассажиры могли пострадать при пожаре в самолете. "По предварительным данным, есть пострадавшие. [К самолету] направлены как минимум 10 скорых", - сказал источник. SSJ-100 мог загореться из-за попадания в него молнии, сказал собеседник агентства.