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Пожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
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Пассажирский самолет загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево

Как сообщил источник агентства, по предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах.

"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", - сказал собеседник агентства.

Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку.

Самолет, совершивший аварийную посадку, полностью охвачен огнем. "Самолет горит по всей площади. Люди выпрыгивали на ходу", - сказал источник.

На место происшествия следуют пожарные из Москвы.

В экстренных службах также сообщили, что пассажиры могли пострадать при пожаре в самолете. "По предварительным данным, есть пострадавшие. [К самолету] направлены как минимум 10 скорых", - сказал источник.

SSJ-100 мог загореться из-за попадания в него молнии, сказал собеседник агентства.

В медицинских службах сообщили, что в результате пожара пострадали более 10 человек. "По нашим данным, медицинская помощь понадобилась более 10 пострадавшим", - сказал источник.

Ранее в экстренных службах сообщили о шести пострадавших. Всего на борту самолета, летевшего в Мурманск, находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Пожар на данный момент потушен.

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РоссияПожар при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
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