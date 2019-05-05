Источник: уголовное дело возбудили по факту стрельбы, устроенной депутатом Госдумы Иониным

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после стрельбы холостыми патронами, которую устроил депутат Госдумы Дмитрий Ионин в Камышлове (Свердловская область). Об этом сообщил в воскресенье источник во властных структурах региона.

"Возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой Ионин дает несколько очередей из охолощенного, то есть не предназначенного для стрельбы боевыми патронами, автомата. Парламентарий подтвердил, что на видео запечатлен он. Депутат заявлял, что готов понести ответственность за инцидент, и признал, что решение устроить стрельбу было ошибкой.

В главке МВД по Свердловской области воздержались от комментариев до завершения проверок по факту инцидента.