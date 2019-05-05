В Берлине облили машинным маслом монумент на территории советского мемориала

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Вандалы осквернили в субботу, 4 мая монумент "Скорбящая мать", расположенный на территории мемориала в Трептов-парке Берлина. Об этом сообщило посольство РФ в Германии на своей странице в Facebook.

"Злоумышленники облили памятник машинным маслом, нарушив структуру камня, - говорится в сообщении. - Вызывает возмущение надругательство над монументом накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне". Правоохранительные органы ФРГ были своевременно оповещены об инциденте.

В центре мемориального комплекса в Трептов-парке расположен памятник советскому воину-освободителю - 12-метровая статуя весом в 40 тонн, отлитая из бронзы. Этот комплекс, где покоится прах 7,2 тыс. советских воинов, создан скульптором Евгением Вучетичем и архитектором Яковом Белопольским. Он открыт в мае 1949 года и отреставрирован в 2004 году. Ежегодно в Трептов-парке на День победы возлагают цветы.

Монумент "Скорбящая мать" расположена возле арок на входной группе комплекса.